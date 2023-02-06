SON DAKİKA | Türkiye 7.4’lük depremle sarsıldı! Diyarbakır’da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

GÜN AĞARDI, 7 KATLI APARTMANIN ENKAZI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. 7.4 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu.