Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:11 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:25

SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!

Son dakika haberi... Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde hissedildi. Depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diyarbakır'da yıkılan bir binada enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmaları böyle görüntülendi...

SON DAKİKA | Türkiye 7.4’lük depremle sarsıldı! Diyarbakır’da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu.

"KARDEŞİM TEPKİ VERİYOR, SES GELİYOR"

Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.
Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor" dedi.

Diyarbakır'da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor... "Ses geliyor mu?" | Video

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması anbean kameraya yansıdı.

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

GÜN AĞARDI, 7 KATLI APARTMANIN ENKAZI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. 7.4 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu.

Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Deprem bölgesinden acı haberler peş peşe geliyor

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! Bölgeden çok acı görüntüler: Türkiye son yılların en büyük depremini yaşıyor

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SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
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