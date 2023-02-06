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Giriş Tarihi: 6.2.2023 18:18 Son Güncelleme: 6.2.2023 18:18

Sosyal medyada depremle ilgili dezenformasyon yapanlara soruşturma başlatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyada depremle ilgili dezenformasyon yapanlara soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.

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Sosyal medyada depremle ilgili dezenformasyon yapanlara soruşturma başlatıldı
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