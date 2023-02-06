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Giriş Tarihi: 6.2.2023 07:34

TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz vatandaşlarının yanındadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.

DHA
TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz vatandaşlarının yanındadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Şentop, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü arayarak depremle ilgili bilgi aldı. Şentop, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de arayarak depreme ilişkin bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz vatandaşlarının yanındadır
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