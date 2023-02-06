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Giriş Tarihi: 6.2.2023 07:27

TBMM Başkanı Şentop, valilerden depreme ilişkin bilgi aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.

AA
TBMM Başkanı Şentop, valilerden depreme ilişkin bilgi aldı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü aradı ve depremle ilgili bilgi aldı.

"MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop, valilerden depreme ilişkin bilgi aldı
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