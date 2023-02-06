TCG İskenderun Gemisi depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıyor

Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bakanlıkta oluşturdukları kriz merkezinin, bütün bölgeye hakim bir şekilde koordinasyon ve çalışmalarını sürdürdüğünü aktarmıştı.

Bakan Akar, bakanlıklarla yaptıkları çalışma sonucu öncelikli ihtiyacın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördüklerini söyledi.

Bakan Akar, A400M uçakları dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduklarını ifade ederek bu koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'ların da görevlendirildiğini belirtti.

Helikopterlerin de müsait olan bölgelerde kullanıldığını kaydeden Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, AFAD, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel ve malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca TSK bünyesindeki İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet Doğal Afet Kurtarma Timi ile Kıbrıs'ta ihtiyaç halinde kullanmak üzere bulundurduğumuz Doğal Afet Yardım Timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir."