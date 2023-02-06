TCG İskenderun Gemisi depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.
ASKERİ GEMİYLE YARALI TAHLİYESİ
Milli Savunma Bakanı Akar ise, TCG İskenderun Gemisi'nin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini ifade etmişti.
Gelen son bilgilere göre TCG İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'e taşıdı. Yaklaşık ilk seferde 500 hastanın taşınacağı bilgisine ulaşılırken, Mersin'deki hastanelerin de hazır edildiği ifade edildi.
Geminin içerisinde ayrıca sevk esnasından yaşanabilecek olumsuzluğa karşı, küçük bir sahra hastanesi de oluşturulduğu görüldü.
Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bakanlıkta oluşturdukları kriz merkezinin, bütün bölgeye hakim bir şekilde koordinasyon ve çalışmalarını sürdürdüğünü aktarmıştı.
Bakan Akar, bakanlıklarla yaptıkları çalışma sonucu öncelikli ihtiyacın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördüklerini söyledi.
Bakan Akar, A400M uçakları dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduklarını ifade ederek bu koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'ların da görevlendirildiğini belirtti.
Helikopterlerin de müsait olan bölgelerde kullanıldığını kaydeden Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, AFAD, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel ve malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca TSK bünyesindeki İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet Doğal Afet Kurtarma Timi ile Kıbrıs'ta ihtiyaç halinde kullanmak üzere bulundurduğumuz Doğal Afet Yardım Timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir."
KIŞLALARDA YEMEK HAZIRLANDI
Hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle sıcak yemek dağıtımı için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin yaklaşık 15 bin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. TSK'nın sefer stoklarında bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ünitelerini ilgili makamlara vererek kullanılmalarını sağladıklarını dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Çadır ihtiyacı var. Bu bakımdan da Mehmetçik bu konuda, diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Şehir Hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesinin bölgede kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek ve biraz da olsa buradaki sıkıntıyı hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız."
BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİLİYOR
Bakan Akar, Antakya bölgesinde 850-900 Mehmetçiğin vatandaşa yardım sağlamaya çalıştığını aktararak Mehmetçiğin, valiliklerle görüşerek verilen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi. Bu zor günlerde, milletin bağrından çıkan, 'Peygamber Ocağı' olarak da bilinen TSK'nın büyük bir incelik ve fedakârlıkla vatandaşa yardımcı olabilmek için gayret sarf ettiğini vurgulayan Bakan Akar, Mehmetçiğin emeğini görmezden gelenlerin, duymayanların olduğunu, bunlardan özür beklediklerini kaydetti.
Bakan Akar, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek hep beraber, omuz omuza, olabildiğince çok vatandaşı enkazdan kurtarmak için çalışacaklarının altını çizdi.