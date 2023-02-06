Son dakika haberine göre; 6 Şubat Pazar günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİ 7,7 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
GAZİANTEP'TE 6,4 VE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Yaşanan depremlerin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri yönlendirilirken devletin tüm imkanları da seferber edildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren uçak ambulanslar da deprezedelerin yardımına koştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan ve durumu ciddi olan hastaların Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video
"TÜM EKİPLERİMİZLE MÜCADELE HALİNDEYİZ"
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan ve durumu kritik olan hastalarımızı Uçak Ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk ediyoruz. Depremin sonuçlarına karşı tüm ekiplerimizle mücadele halindeyiz. Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak."