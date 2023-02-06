TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yaşanan depremlerin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri yönlendirilirken devletin tüm imkanları da seferber edildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren uçak ambulanslar da deprezedelerin yardımına koştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan ve durumu ciddi olan hastaların Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video

"TÜM EKİPLERİMİZLE MÜCADELE HALİNDEYİZ"

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan ve durumu kritik olan hastalarımızı Uçak Ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk ediyoruz. Depremin sonuçlarına karşı tüm ekiplerimizle mücadele halindeyiz. Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak."