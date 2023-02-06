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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:31

Vali Yerlikaya, deprem yardım ekibinin yola çıktığını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 19 ambulans, 77 sağlık personeli ile 1 keşif ve 1 müdahale aracının karayoluyla, 30 ton malzemenin de THY kargo uçağıyla ulaştırılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

DHA
Vali Yerlikaya, deprem yardım ekibinin yola çıktığını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 19 ambulans, 77 sağlık personeli ile 1 keşif ve 1 müdahale aracının karayoluyla, 30 ton malzemenin de THY kargo uçağıyla ulaştırılmak üzere yola çıktığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul'umuzdan; 19 ambulans, 77 sağlık personelimiz ile 1 keşif ve 1 müdahale aracı karayoluyla, 30 ton malzeme THY kargo uçağıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.

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Vali Yerlikaya, deprem yardım ekibinin yola çıktığını duyurdu
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