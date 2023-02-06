Vali Yerlikaya, deprem yardım ekibinin yola çıktığını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 19 ambulans, 77 sağlık personeli ile 1 keşif ve 1 müdahale aracının karayoluyla, 30 ton malzemenin de THY kargo uçağıyla ulaştırılmak üzere yola çıktığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul'umuzdan; 19 ambulans, 77 sağlık personelimiz ile 1 keşif ve 1 müdahale aracı karayoluyla, 30 ton malzeme THY kargo uçağıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.
#İstanbul'umuzdan;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2023
✅19 ambulans, 77 sağlık personelimiz ile
✅1 keşif ve 1 müdahale aracı karayoluyla,
✅30 ton malzeme THY kargo uçağıyla #deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Milletimizin başı sağ olsun.
Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.#AFAD#UMKE pic.twitter.com/vSft28mcvk