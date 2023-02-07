2 aylık Mehmet Çınar 29 saat sonra kurtarıldı! Görevlilerden duygu dolu konuşma

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Merkezde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir mucize daha yaşandı. 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek hemen arama kurtarma görevlileri tarafından sağlık ekiplerine sevk edildi.

ANNE BABASI ENKAZ ALTINDA

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, depremden 29 saat sonra 2 aylık Mehmet Çınar enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaştı. Ekipler, enkaz altından çıkarmaya çalışılan çiftin "Ne olur su" diyerek seslendiği öğrenildi.

DEDESİ: DAHA 2 AYLIK

Onu enkazdan çıkaran görevli kucağına alıp; "Oy babam, oy babam" diye sevdiği ve ambulansa götürdüğü anlar kameralara yansıdı. O sırada bebeğin dedesi gelip "Benim torunum daha 2 aylık" dediği görüldü.