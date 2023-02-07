35 saat sonra mutlu son

Depremin vurduğu Gaziantep merkeze bağlı Şehitkamil ilçesinde çöken 6 katlı 15 daireli Gölgeler Apartmanı enkazında bekleyiş sürüyor. Abisi Fadıl ve yeğeni Sibel'in enkaz altında olduğunu söyleyen Cemal B., bir süre önce eşini kaybettiğini belirterek abisinin depremin olduğu gece yanlarında kalması için kendisini davet ettiğini söyledi. Felçli olan abisine o gün değil ertesi günü gelebileceğini söylediğini aktaran Cemal B; "Onlar binanın alt katında kalıyordu. Biz de bir umut olarak bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez. O gece gelseydim bende enkaz altında kalacaktım. Demek daha yaşayacak günümüz varmış" dedi.