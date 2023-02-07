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Giriş Tarihi: 7.2.2023 17:26

35 saat sonra mutlu son

Depremin vurduğu Gaziantep merkeze bağlı Şehitkamil ilçesinde çöken 6 katlı 15 daireli Gölgeler Apartmanı enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla UMKE, AFAD polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda 35 saat sonra enkazda Filiz Abar (35) sağ kurtarıldı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
35 saat sonra mutlu son

Depremin vurduğu Gaziantep merkeze bağlı Şehitkamil ilçesinde çöken 6 katlı 15 daireli Gölgeler Apartmanı enkazında bekleyiş sürüyor. Abisi Fadıl ve yeğeni Sibel'in enkaz altında olduğunu söyleyen Cemal B., bir süre önce eşini kaybettiğini belirterek abisinin depremin olduğu gece yanlarında kalması için kendisini davet ettiğini söyledi. Felçli olan abisine o gün değil ertesi günü gelebileceğini söylediğini aktaran Cemal B; "Onlar binanın alt katında kalıyordu. Biz de bir umut olarak bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez. O gece gelseydim bende enkaz altında kalacaktım. Demek daha yaşayacak günümüz varmış" dedi.

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35 saat sonra mutlu son
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