AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de Adıyaman'da enkaz altında olduğu öğrenilmişti.
7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.
TAZİYE MESAJI
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz; AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.
ENKAZ ALTINDAYKEN VALİ MAHMUT ÇUHADAR'I ARAMIŞ
Taş'ın ailesiyle birlikte enkaz altındayken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı aradığı ve evlerinin yıkıldığını söylediği ortaya çıktı.
Öte yandan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şerif Ayaz ve Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İrfan Torunoğlu da deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişiler arasında yer aldı.