Akraba ziyaretinde enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta Pazartesi günü sabah saat 04:17'de 7,7 şiddetinde şok bir deprem oldu. Saat 13.24'te ise 7,6 şiddetinde ikinci büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketinde Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman büyük bir yıkıma uğradı. Depremin ardından tüm Türkiye'de vatandaşlar bu kentler için seferber oldu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor. Körfez Tütünçiftlik'te oturan ve Tüpraş 50. Yıl Lisesi'nden emekli Ökkeş Polater'in eşi, emekli öğretmen Emine Polater, Osmaniye'de yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Emine Polater'in akraba ziyareti için gittiğiOsmaniye'de, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.