Balıkesir Üniversitesi’nden Kahramanmaraş depremleriyle ilgili önemli açıklama: Son yüzyıl içinde ikinci...

"Bilindiği üzere 06 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17'de "Doğu Anadolu Fay Zonu"nun Pazarcık Segmenti üzerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuştur. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerimizi etkileyen söz konusu depremin artçıları devam ederken aynı gün saat 13.24'te daha kuzeyde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin artçılarının uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir.

Önceki kayıtlar incelendiğinde 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli deprem son yüzyıl içerisinde Ülkemizde meydana gelen ikinci büyük depremdir. Bunların birincisini 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem oluşturmaktadır. Marmara bölgesini etkileyen 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin büyüklüğü ise 7.4 olarak belirlenmişti. Kahramanmaraş yöresinde meydana gelen bu depremleri oluşturan kırıkların konumu, özellikleri ve ana fay zonu ile ilişkilerinin ortaya çıkarılması için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekmektedir.