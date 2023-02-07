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Giriş Tarihi: 7.2.2023 17:01

Balıkesir Üniversitesi'nden Kahramanmaraş depremleriyle ilgili önemli açıklama: Son yüzyıl içinde ikinci...

Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetinde meydana gelen depremlerle ilgili yapılan ön çalışmaların ardından kamuoyuna yönelik bilgi notu paylaşımında bulundu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Balıkesir Üniversitesi’nden Kahramanmaraş depremleriyle ilgili önemli açıklama: Son yüzyıl içinde ikinci...

Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, gerçekleşen 7.7 şiddetindeki ilk depremin, son yüzyıl içerisinde ülkemizde meydana gelen ikinci büyük deprem olduğunu ifade ederken, Kahramanmaraş yöresinde meydana gelen depremleri oluşturan kırıkların konumu, özellikleri ve ana fay zonu ile ilişkilerinin ortaya çıkarılması için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

"Bilindiği üzere 06 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17'de "Doğu Anadolu Fay Zonu"nun Pazarcık Segmenti üzerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuştur. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerimizi etkileyen söz konusu depremin artçıları devam ederken aynı gün saat 13.24'te daha kuzeyde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin artçılarının uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir.

Önceki kayıtlar incelendiğinde 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli deprem son yüzyıl içerisinde Ülkemizde meydana gelen ikinci büyük depremdir. Bunların birincisini 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem oluşturmaktadır. Marmara bölgesini etkileyen 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin büyüklüğü ise 7.4 olarak belirlenmişti. Kahramanmaraş yöresinde meydana gelen bu depremleri oluşturan kırıkların konumu, özellikleri ve ana fay zonu ile ilişkilerinin ortaya çıkarılması için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bölgeyi etkileyen yüksek magnitüdlü depremlerin artçılarının da yüksek olması ihtimaline karşı hasarlı binalara girilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. 06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin Ege ve Marmara bölgelerindeki aktif fayları tetikleyerek deprem oluşturması söz konusu değildir."

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Balıkesir Üniversitesi'nden Kahramanmaraş depremleriyle ilgili önemli açıklama: Son yüzyıl içinde ikinci...
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