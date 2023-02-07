Başakşehir’de toplanan yardım tırları yola çıktı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yardım çağrısında bulundu. Yardımseverlerin seferberlik ilan ettiği kampanya kısa sürede karşılık buldu. Başakşehirliler, bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için 3 noktada kurulan toplama alanlarına akın etti. Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı, Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı ve Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı'nda toplanan yardımlar buradan tırları yüklendi. Ardından toplanan yardım tırları Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun açık otoparkına getirildi.

7 YARDIM TIRI

İçerisinde; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi ve gıda kolisinin yer aldığı 7 yardım tırları uğurlamaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de katıldı.

'BAŞAKŞEHİRLİLERİN HAZIRLADIĞI YARDIM TIRLARINI GÖNDERİYORUZ'

Radyo Başakşehir'in konuğu olan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Deprem anından itibaren belediyelerimizle birlikte harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimiz haberin duyulduğu ilk andan itibaren yola çıktı. Başakşehir Belediyesi'nin ve Başakşehirlilerin hazırlamış olduğu yardım tırlarını deprem bölgelerine göndereceğiz. Emeği geçen yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sahanın ihtiyacını karşılayacağız. Başakşehir'de tırlarımız hazır. Yola çıkacaklar. Her gün böyle yardımlarımız devam edecek.Yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.

'DEPREM BÖLGESİNDEYİZ'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Çalışmalarımızı depremin yaşandığı andan itibaren yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İş makinalarımız, personelimiz ve yardım araçlarımızla birlikte deprem bölgesindeyiz. Başakşehirli komşularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Kan bağışı kampanyamızı da başlatacağız. Tüm Başakşehirli komşularımı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.