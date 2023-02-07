Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERBAKAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.