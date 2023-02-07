Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için havalimanına akın etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi.

Havalimanından afet bölgelerine yardım için gitmeye hazırlanan İstanbul Havalimanı özel güvenlik görevlilerinden Mehmet Ocak, "Olayı duyar duymaz kendimizi yardıma odakladık. Şirketimden izin alıp geride nişanlımı bırakarak AFAD'ın belirleyeceği bir ilimize yardım gönüllüsü olarak gidiyorum. Orada enkaz altında kalan veya kurtulan insanlar için birşey yapabilirsem ne mutlu bana. Bugün onların başına gelen yarın bizim başımıza da gelebilir" diye konuştu.

Yine İstanbul Havalimanı Özel güvenlik görevlilerinden Ümit Kadir Öcal, "Depremde enkaz altında kalan veya kurtulan bu soğukta yaşam mücadelesi veren zor durumdaki insanlarımıza yardım için koşuyoruz. Her insanın yapması gereken bir olay İnsanlarımıza yardım etmek için her türlü koşulu göze alarak gidiyoruz. Bir insana yardımcı olabilirsek mutlu olacağız. Kendi ekipmanlarımızla gidiyoruz. Orada AFAD'ın vereceği görevleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası insanların durumunu görünce yardım etmek için sabırsızlaştığını belirten Hasret Bayram ise, "Güneydoğu bölgesindeki depremi görür görmez yardım etmem gerektiğini düşünüp gönüllü olarak bölgeye gideceğim. Deprem olayı her insanın başına gelebilir bugünlerde birbirimizin yardımına koşmalıyız. Biz Türk milleti olarak bu durumda oturup bekleyemeyiz. Bir kişiye faydamız olursa ne mutlu" diye söyledi.

İstanbul Havalimanı özel itfaiye yangın söndürme ekibi ARFF grubu'da organize olarak yardım için havalimanındaki yerini aldı. Profesyonel yangın söndürme ekipleri olduklarını belirten grup üyeleri AFAD kontrolünde deprem bölgesindeki illere giderek çalışma yapacaklarını kaydettiler.