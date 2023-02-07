Bir mucize kurtuluş daha... 16 yaşındaki Şevval kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından vakit kaybetmeden deprem bölgesine hareket eden Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hatay'da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa ortak oldu.

Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan bir binanın enkazında çalışan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu 16 yaşındaki Şevval'i sağ olarak kurtardı.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra gözyaşlarına boğulan Şevval, kendisini kurtaran itfaiye erlerince sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.