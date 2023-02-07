Deprem bölgelerinde soğuk, açlık ve artçı endişesi

Gaziantep merkezde yaşayan vatandaşlardan Ferhat Kaya, iki kez üst üste büyük depremin korku ve paniğini yaşadıklarını belirterek "Ben bu yaşıma kadar böyle bir deprem görmedim. İlk depremde sarsıntılardan sonra kendimizi dışarı attık. Karlı ve soğuk havada dayanamayıp küçük sarsıntılar ve artçılara rağmen eve girdik ve arkasından bir büyük deprem daha yaşadık. Bu ikinci deprem birincisinden çok farklıydı. Evde de güvende olmadığımız için şimdi kendimizi dışarı attık. Kimimiz ateş yakarak kimimiz ise arabalarda oturarak üçüncü bir depremin olup olmayacağı endişesi ile bekliyoruz" dedi.

Deprem sonrası geçirdiği ilk akşamı anlatan Ferhat Kaya, "Saat gece 04.17 de ilk depremin başlamasıyla beraber kendimizi sokağa attık. İnince 2 artçı daha yaşadık herkes panik oldu. Hava soğuk olduğu için, kar ve yağmur yağdığı için arabanın içinde bir aile ile yaşamaya çalıştık. Fakat yakıt sorunu olduğu için yine de soğuk oluyor. Yollar tıkalı olduğu için zor da olsa babamı kontrol etmeye gittik. Ve orada öbür büyük depremi yaşadık tüm mahalle sokağa döküldü çığlıklarla. Daha sonra geceyi arabada geçirmek zorunda kaldık. Her an artçılar olduğu için uyuyamadık. Sabaha ise artçılarla başladık. Korku ve panikle artçıların azalmasını bekliyoruz" dedi.