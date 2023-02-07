Deprem bölgesindeki camiler afetzedelere anında açıldı! Diyanet İşleri Başkanı o fotoğrafları paylaştı

Erbaş, bu camiye bir ziyaret de gerçekleştirerek "Bütün ülke olarak, millet olarak el birliği ile bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, bütün görevlilerimiz sizlerin hizmetinde. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Her türlü afetten, felaketten, kötülükten, şerden bizleri muhafaza eylesin. Allah yar, yardımcımız olsun" dedi.