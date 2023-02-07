Deprem bölgesindeki camiler afetzedelere anında açıldı! Diyanet İşleri Başkanı o fotoğrafları paylaştı

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye devleti tüm imkânlarını seferber ederek kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı da depremden hemen sonra sahada çalışmalarına başladı, afetzede vatandaşlara camileri, Kur'an kurslarını ve Diyanet Akademi Merkezlerini anında açtı.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Camilerin halka açılması ardından Erbaş, örnek olarak Gaziantep ŞehitKâmil Hacı Perihan Kıymık Camii'nden görüntüler de paylaştı. Görüntülerde halkın camilerde ağırlandığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı görülüyor.
Erbaş, bu camiye bir ziyaret de gerçekleştirerek "Bütün ülke olarak, millet olarak el birliği ile bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, bütün görevlilerimiz sizlerin hizmetinde. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Her türlü afetten, felaketten, kötülükten, şerden bizleri muhafaza eylesin. Allah yar, yardımcımız olsun" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Erbaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak farklı camilerde ağırlanan depremzedelerin camide ağırlandığını gösteren fotoğraf karelerini paylaşarak şunları söyledi: "Deprem bölgesindeki camilerimizde, din görevlilerimiz rehberliğinde vatandaşlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Devletimiz bütün imkânları ile sahada. Devlet, millet el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız İnşallah. Türkiye İçin İyilik Vakti"
"TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ"
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın imkânlarıyla afetzedelerin yanında sahada olduklarını belirten Erbaş, sahada yapılan çalışmalardan fotoğraf karelerini paylaşarak "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Müftülüklerimiz ve TDV şubelerimizle koordineli bir şekilde acil ihtiyaçları tespit ederek görevlilerimizi yönlendiriyoruz. Devlet, millet el ele yaralarımızı saracağız İnşallah" ifadelerini kullandı.