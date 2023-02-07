Deprem bölgesinden İstanbul’a toplam 53 hasta nakledildi

YARALILAR İSTANBUL'DAKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 11, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 8, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi'ne 5, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 4 yaralı nakledildi.