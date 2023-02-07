Deprem bölgesinden İstanbul’a toplam 53 hasta nakledildi

Yaralıları aldıktan sonra Adıyaman'dan hareket eden askeri kargo uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'na 00.00 sıralarında indi. Uçak inmeden önce hazırlanan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara sevk etti. İlk etapta getirilen 45 yaralının ardından Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait diğer uçaktaki yaralılar Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Toplam 53 yaralının çeşitli hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
YARALILAR İSTANBUL'DAKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 11, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 8, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi'ne 5, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 4 yaralı nakledildi.
11 YARALI ÇAM VE SAKURA'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 11 yaralının ilk müdahaleleri yapıldı ve yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların uçakla İstanbul'a getirilmeye devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, yaralılardan haber almak isteyen yakınları ve aileleri de hastane bekleme salonunda toplandı.SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Gözyaşları sel olup aktı! SON DAKİKA: Deprem felaketinin boyutu o görüntüyle ortaya çıktı! İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı