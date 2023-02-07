28 Ocak’ta “Depreme dayanıklı” diye satmışlar! İlk depremde yıkıldı

İLAN AÇIKLAMASINDA BİRİNCİ SINIF MALZEME KULLANILDIĞINI YAZMIŞLAR

Asur Sitesi'ndeki 4 oda bir salon bir dairenin internette Merkez Gayrimenkul tarafından 28 Ocak günü 2 milyon 850 bin liraya ilana koyulduğu da ortaya çıktı. İlanın açıklamasında ise binanın son deprem yönetmeliğine uygun olduğu temel 35'e 40 beton kullanıldığı ifade edilerek tüm malzemelerin 1. sınıf kalite ve işçilik ile tamamlandığı iddia edilen ifadeler yer verildi.