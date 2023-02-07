28 Ocak’ta “Depreme dayanıklı” diye satmışlar! İlk depremde yıkıldı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkilerinin hissedildiği Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları ilk depremde yıkıldı.
Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi. İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde "Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel" ifadeleri yer alıyor.
İLAN AÇIKLAMASINDA BİRİNCİ SINIF MALZEME KULLANILDIĞINI YAZMIŞLAR
Asur Sitesi'ndeki 4 oda bir salon bir dairenin internette Merkez Gayrimenkul tarafından 28 Ocak günü 2 milyon 850 bin liraya ilana koyulduğu da ortaya çıktı. İlanın açıklamasında ise binanın son deprem yönetmeliğine uygun olduğu temel 35'e 40 beton kullanıldığı ifade edilerek tüm malzemelerin 1. sınıf kalite ve işçilik ile tamamlandığı iddia edilen ifadeler yer verildi.
Hatay Antakya'da da "Güçlü Bahçe" isimli sitede yer alan bir 2 yaşındaki bir binanın 2 milyon 900 bin liraya satışa çıkarıldığı ve tıpkı Asur Konutları gibi yerle bir olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.SON DAKİKA: Deprem felaketinin boyutu o görüntüyle ortaya çıktı! İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı