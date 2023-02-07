Depremi en iyi bilen Düzceliler 7’den 70’e yardıma koştu

Düzce, tek yürek oldu ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Sabah saatlerinde meydana gelen ve birçok şehrin de etkilendiği Maraş depremiyle birlikte Düzce'de adeta seferberlik ilan edildi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda ilk etapta arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıkarken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise harekete geçerek ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması için yardım kampanyası başlattı.
Kış mevsimi olmasından ötürü deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulacak eşya ve malzemelerin temini noktasında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Uzat Elini Düzce' başlığı altındaki çağrısına hızlı şekilde cevap veren Düzceliler, akın akın yardıma koşuyor.
Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmasıyla birlikte şehrin dört bir yanından belediye meydanına gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri battaniye, bot, mont, çorap, atkı, eldiven, bere, hijyen malzemesi, kullanılmamış kışlık giysiler ve elektrikli ısıtıcı gibi acil ihtiyaç malzemelerini belediye ekiplerine teslim etmeye devam ediyor.
Vatandaşlar "Bizler depremi en çok yaşayan illerden birinde yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yaşananları tahmin ediyoruz. Orada para geçmiyor. Orada şimdi battaniyeye, yiyeceğe, çocuk bezine ihtiyaç var. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin" dediler. Bazı çocuklar ise hem oyuncaklarını hem kendi kışlık giysilerini kendi yaşıtlarına gönderdiler.SON DAKİKA | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı arttı