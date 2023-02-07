Depremi en iyi bilen Düzceliler 7’den 70’e yardıma koştu

Kış mevsimi olmasından ötürü deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulacak eşya ve malzemelerin temini noktasında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Uzat Elini Düzce' başlığı altındaki çağrısına hızlı şekilde cevap veren Düzceliler, akın akın yardıma koşuyor.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmasıyla birlikte şehrin dört bir yanından belediye meydanına gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri battaniye, bot, mont, çorap, atkı, eldiven, bere, hijyen malzemesi, kullanılmamış kışlık giysiler ve elektrikli ısıtıcı gibi acil ihtiyaç malzemelerini belediye ekiplerine teslim etmeye devam ediyor.