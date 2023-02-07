Depremzedeler Alanya’daki hastanelere geldi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 6 Şubat'ta meydana gelen feci deprem yıkıma neden oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan saat 4.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkiledi.

Bu illerde birçok bina yıkıldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Depremzedeler, çevredeki hastanelere sevk edildi. Afet bölgesinden 50 depremzede Alanya'daki hastanelere geldi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuzhan Karahan'dan tedavi gören depremzedeler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, "Pazarcık ve Elbistan da meydana gelen deprem dolayısıyla tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Alanya'da dünden itibaren depremden sonra bütün birimlerimizle ve STK'larla beraber gerekli yardımlar ile ilgili çalışmalara başladık. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki arkadaşlarımızdan da deprem bölgelerine görevlendirmeler yapıldı. Bugünden itibaren deprem bölgesinden kendi imkanlarıyla hastanemize hastalar gelmeye başladı, şuana kadar 50 tane hastamız geldi. Bunlardan 45 tanesini arkadaşlarımız acilde ayakta tedavi şeklinde ilk müdahaleyi yaptılar diğer 5 hastamız ise şuanda hastanemizde yatmakta. Öncelikle burada başta depremzedeler olmak üzere bütün hastalara hizmet varan hastane personellerimizin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretinde ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuzhan Karahan eşlik etti.