Depremzedelerin yaralarını sarmak için Devlet vatandaş ele ele verdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, devletle el ele veren vatandaşlar, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. İlçe belediyeleri ve kaymakamlıkların öncülüğünde yapılan çalışmalarda vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri temin ederek görevlilere teslim ediyor. Görevliler tarafından koli, kutu ve çuvallara konulan malzemeler TIR'lara yüklenerek depremzedelere gönderiliyor.
VATANDAŞLAR EL ELE VERDİ
Sancaktepe'de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde yapılan yardım çalışmalarında vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen yardım malzemeleri, Sancaktepe Necmettin Erbakan Külliyesi ve Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde toplandı. Burada uygun şekilde ayrıştırılan yardım malzemeleri TIR'lara yüklendi. Dün gece çok sayıda TIR ile iş makinesi ve kurtarma ekibinin yola çıktığı ilçeden yeni TIR'lar da vatandaşların desteğiyle hazır ediliyor.
"RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN"
Aile fertleriyle birlikte temin ettikleri yardım malzemelerini depremzedelere göndermek için toplama alanına getiren Ahmet Rifai Karataş, "Allah yardımcıları olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yorgan, battaniye, kıyafetten oluşan desteklerimizi elimizden geldiği kadar kardeşlerimize göndermeye çalışıyoruz" dedi.
"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİ"
Ayrıca, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'ın yaptığı çağrı sonrasında onlarca kişi kan bağışında bulundu. Yardım ve kan bağışı kampanyasına destek olanlara teşekkür eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kardeşlerimizin yanındayız. Yaraları birlikte saracağız. Verdiğiniz kanlar, yaralı kardeşlerimize can olacak. Allah herkesten razı olsun" dedi.