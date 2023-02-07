Depremzedelerin yaralarını sarmak için Devlet vatandaş ele ele verdi

VATANDAŞLAR EL ELE VERDİ

Sancaktepe'de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde yapılan yardım çalışmalarında vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen yardım malzemeleri, Sancaktepe Necmettin Erbakan Külliyesi ve Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde toplandı. Burada uygun şekilde ayrıştırılan yardım malzemeleri TIR'lara yüklendi. Dün gece çok sayıda TIR ile iş makinesi ve kurtarma ekibinin yola çıktığı ilçeden yeni TIR'lar da vatandaşların desteğiyle hazır ediliyor.

"RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN"

Aile fertleriyle birlikte temin ettikleri yardım malzemelerini depremzedelere göndermek için toplama alanına getiren Ahmet Rifai Karataş, "Allah yardımcıları olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yorgan, battaniye, kıyafetten oluşan desteklerimizi elimizden geldiği kadar kardeşlerimize göndermeye çalışıyoruz" dedi.