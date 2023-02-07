Depremzedelerle dalga geçen bir şüpheli daha tutuklandı

Bugün adliyeye getirilen 18 yaşından küçük şüpheli Mesut B., savcılıktan 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikse annesini ölümle tehdit ettikleri için böyle bir davranışta bulunduğunu iddia eden şüpheli çocuğun tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Mesut B.'nin tutuklanmasının ardından diğer 2 şüpheli de adliyeye getirildi.

SUÇU ARKADAŞINA ATTI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Yunus S. ve Hayati Ö., tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Yunus S. savunmasında aramayı Mesut B.'nin yaptığını, kendisinin herhangi bir arama yapmadığını dile getirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer şüpheli Hayati Ö. ise "Ben video kaydında yokum. Sayfada yetkili kişiler arasında da değilim. Sunucuya giriş yapmıştım, işlere baktığımda rahatsız olup ardından çıkış yaptım. 2 aydır kullanmıyorum. Farklı bir hesapla giriş yapıp oyun oynayıp insanlarla sohbet ediyordum" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

BİR ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Hakimlik sorguları sonrası şüpheli Yunus S.'nin tutuklanmasına karar verirlen diğer şüpheli Hayati Ö.'nün ise tutuklama talebini reddedip 2 gün imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.