Emniyetten deprem bölgelerine takviye destek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Öğle saatlerinden itibaren ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4.seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplandı. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

EMNİYETTEN DEPREM BÖLGELERİNE TAKVİYE DESTEK

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde yapılacak olan çalışmalara destek olunması amacıyla illere takviye personel ve lojistik destek gönderdi.

Kahramanmaraş'da görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 13 Tim, 65 Araç, 263 Personel

*Trafik Başkanlığından toplam 36 ekip 74 personel

*Güvenlik Daire Başkanlığından 14 PAK, Ankara'dan 215 Çevik Kuvvet, 230 Hazır Kuvvet

*Amasya'dan 20 Çevik Kuvvet, İstanbul'dan 90 Çevik Kuvvet, 210 PAK, 120 Hazır Kuvvet, İzmir'den 80 Çevik Kuvvet, 40 PAK, Konya'dan 45 Çevik Kuvvet, Niğde'den 14 Çevik Kuvvet

*Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığından 2 Ekip 10 Personel ve 1 Mobil Muhabere Aracı

*Koruma Daire Başkanlığından toplam 6 ekip 31 personel

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 14 ekip, 39 personel (AKİ)

*Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından toplam 3 otobüs, 3 personel

*Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığından toplam 9 personel, 1 kamyonet, 1 mobil mutfak

tırı

*İnşaat Emlak Daire Başkanlığından toplam 1 adet Mobil Kontrol Noktası, 3 ekip, 8 personel,

olmak üzere toplamda 133 araç, bin 625 personel görevlendirmesi yapıldı.

Gaziantep'de görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 9 tim, 43 araç, 174 personel

*Trafik Başkanlığından toplam 8 ekip, 16 personel

*Güvenlik Daire Başkanlığından, İstanbul'dan 160 Hazır Kuvvet 60 PAK

*Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığından 2 ekip, 8 personel

*Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından toplam 3 otobüs, 3 personel

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 4 ekip 12 personel (AKİ)

*İnşaat Emlak Daire Başkanlığından toplam 1 adet Mobil Kontrol Noktası 2 personel olmak üzere toplamda 61 araç, 435 personel bölgeye gönderildi.

Adıyaman'da görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 2 tim, 40 personel

*Trafik Başkanlığından toplam 4 ekip, 8 personel

*Güvenlik Daire Başkanlığından, Tunceli'den 20 Çevik Kuvvet, 6 Genel Hizmet, Tokat'tan 30 Çevik Kuvvet, Mardin'den 40 Çevik Kuvvet, 10 Genel Hizmet Personeli

*Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından toplam 5 otobüs, 5 panel araç, 10 personel

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 5 ekip, 15 personel (AKİ) olmak üzere toplamda 29 araç, 179 personel görevlendirmesi yapıldı.

Hatay'da görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 10 tim, 48 araç, 195 personel

*Trafik Başkanlığından toplam 8 ekip, 16 personel

*Güvenlik Daire Başkanlığından, Ankara'dan 40 PAK, Antalya'dan 60 Çevik Kuvvet, Denizli'den 40 Çevik Kuvvet, Mersin'den 100 Çevik Kuvvet, Muğla'dan 40 Çevik Kuvvet personeli

*Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığından 1 ekip, 8 personel

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 7 ekip, 21 personel (AKİ)

*Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından toplam 3 otobüs, 3 personel

*İnşaat Emlak Daire Başkanlığından toplam 9 Mobil Kontrol Noktası, 18 personel

*Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığından toplam 9 personel, 1 kamyonet, 1 Mobil Mutfak

Tırı olmak üzere toplamda 78 araç, 550 personel bölgeye gönderildi.

Osmaniye'de görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 5 tim, 22 araç, 91 personel

*Güvenlik Daire Başkanlığından, Niğde'den 47 Genel Hizmet personeli

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 3 ekip, 9 personel (AKİ)

*İnşaat Emlak Daire Başkanlığından toplam 1 Mobil Kontrol Noktası 2 Personel olmak üzere toplamda 26 araç, 149 personel görevlendirmesi yapıldı.

Malatya'da görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 10 tim, 200 personel

*Trafik Başkanlığından toplam 6 Ekip 12 Personel,

*Güvenlik Daire Başkanlığından, Siirt'ten 20 Çevik Kuvvet, Sivas'dan 60 Çevik Kuvvet, Kayseri'den 60 Çevik Kuvvet, Nevşehir'den 10 Çevik Kuvvet, Aksaray'dan 14 Çevik Kuvvet personeli, Erzurum'dan 22 PAK, Elazığ'dan 14 PAK, Van'dan 31 PAK

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 7 ekip, 21 personel (AKİ)

*İnşaat Emlak Daire Başkanlığından toplam 1 adet Mobil Kontrol Noktası 2 personel olmak üzere toplamda 64 araç, 466 personel görevlendirmesi yapıldı.

Adana'da görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 10 tim, 163 personel

*Kriminal Daire Başkanlığından toplam 1 ekip ,3 personel (AKİ) olmak üzere toplamda 41 araç, 166 personel bölgeye gönderildi.

Şanlıurfa'da görev almak üzere;

*Özel Harekat Başkanlığından toplam 1 tim, 20 personel

*Trafik Başkanlığından toplam 4 ekip, 8 personel olmak üzere toplamda 9 araç, 28 personel görevlendirmesi yapıldı.

8 HAVA ARACI DEPREM BÖLGELERİNDE

Bölgede görev almak üzere; Havacılık Daire Başkanlığından toplam 2 Jet, 1 İKU, Ankara'dan 3 helikopter 12 personel, Diyarbakır'dan 2 helikopter 8 personel, olmak üzere toplamda 8 hava aracı ve 20 personel deprem bölgelerinde görevlendirildi.

KAPALI YOLLAR

*Gaziantep- D-400 karayolu Gaziantep-Nurdağı arası Sakça köy mevki yola kayalar düşmesi sebebiyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

*Gaziantep- Narlı kavşak-Osmaniye arası otoyol depremden kaynaklı yolda çökmeler olduğundan kapatıldı.

*Malatya- D-850/10 karayolu Tavşantepe Kavşağı-Adıyaman İstikameti Erkenek Tünelindeki hasardan dolayı yol trafiğe kapatıldı.

*Malatya D-850/08 Doğanşehir-Adıyaman yolu Erkenek tüneli deprem hasarından dolayı yol trafiğe kapatılırken toplamda 441 araç, 8 hava aracı ve 3 bin 618 personel görevlendirmesi yapıldı.