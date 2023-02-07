Enkazdan kurtarıldı, dakikalarca kalp masajı yaptılar ama...

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin dün başlattığı arama çalışmaları bugün de devam ederken, gün içinde 4 kişi sağ olarak çıkarıldı.
45 YAŞLARINDAKİ BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI
Özellikle enkazın altından ses gelen yerlere yoğunluk veren ekipler, merkezde bir enkazdan gelen ses üzerine harekete geçti. İtfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, 45 yaşlarındaki bir kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.