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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:17

Enkazdan kurtarıldı, dakikalarca kalp masajı yaptılar ama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Arama-kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu enkaz altından çıkarılan 45 yaşındaki bir kişi, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

İHA
Enkazdan kurtarıldı, dakikalarca kalp masajı yaptılar ama...

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin dün başlattığı arama çalışmaları bugün de devam ederken, gün içinde 4 kişi sağ olarak çıkarıldı.

45 YAŞLARINDAKİ BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Özellikle enkazın altından ses gelen yerlere yoğunluk veren ekipler, merkezde bir enkazdan gelen ses üzerine harekete geçti. İtfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, 45 yaşlarındaki bir kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa bir süre önce kendileriyle konuşan vatandaşı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapan ekipler, tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Vatandaşın yakınları gözyaşlarına boğulurken, ekiplerin de üzgün oldukları görüldü.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile polisler de bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılırken, zor durumda bulunan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

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Enkazdan kurtarıldı, dakikalarca kalp masajı yaptılar ama...
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