Deprem felaketinde Gaziantep’te 468 vatandaş hayatını kaybetti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 ayrı depremin etkilediği iller arasında olan Gaziantep'te tüm yaraların sarılacağını söyledi. Bakan Kurum, 581 binanın yıkıldığı Gaziantep'te can kaybı 468'e ulaştı. 3 bin 570 yaralının da olduğu kentte arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde yaptığı toplantının ardından konuşan Bakan Murat Kurum, depremin tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu ifade ederek, Gaziantep'te can kaybının 468'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise, 3570'e yükseldiğini söyleyerek, kent genelinde 581 yıkık bina olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, bu depremin il itibariye bakıldığında doğrudan 13.5 milyon vatandaşı etkilediğini aktararak, ilk büyük depremden sonra bazı binalar yorulduğunu ve kısmen hasar gördüğünü, ikinci deprem ile birlikte ise, hafif hasarlı binalarında maalesef yıkılma durumunda kaldığını anlattı. Kurum, Gaziantep'te depremden fazla etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçeleri başta olmak üzere bin 21 çadır kurulduğunu 5 bin çadırın ise bölgeye sevk edildiğini açıkladı. İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep merkezi için 3 ayrı çadır kent kurulacağını bildiren Kurum, bin konteynerin de kente gönderildiğini söyledi

Hasar gören baz istasyonları ve telefon hatları Nurdağı ve İslahiye ilçelerine mobil baz istasyonlarının gönderildiğini anlatan Kurum, il genelinde 70 bin 309 kişi kapasiteli sosyal tesislerin de vatandaşların barınmaları için tahsis edildiğini kaydetti.

Kurtarma çalışmaları için iki ilçeye 25 jeneratör gönderildiğini söyleyen Bakan Kurum, insansız hava araçlarıyla bölgenin havadan taranarak depremin en net fotoğrafının ortaya çıkarılacağını kaydetti Öte yandan vatandaşların yemek ihtiyaçları Kızıla tarafından kurulan aşevlerinde hazırlanan yemeklerle sağlanıyor.

Kızılay'ın 11 bin kişiye yemek yapacağı 2 mobil aşevi ve 28 aracı kente ulaşırken, IHH ve Beşir Derneği de toplam 5 bin kişiye yemek hizmeti verecek ekipleriyle sahaya ulaştı.

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