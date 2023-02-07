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Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:47

Gebze ekibi 2'si çocuk 3 kişiyi enkaz altından çıkardı

Kocaeli'nden deprem bölgelerine hareket eden ekipler arasında bulunan Bebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Adıyaman'da müdahalede bulundukları bir enkaz altından, 2'si çocuk 3 kişiyi kurtardı.

ABBAS ÇAKAR
Gebze ekibi 2’si çocuk 3 kişiyi enkaz altından çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat ara ile 2 büyük depremin yaşandığı, 10 ilin etkilendiği felaket bölgesine, kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak hareket eden iller arasında felaketi daha önce yaşayan Kocaeli ekipleri oldu. Kocaeli Valiliği koordinesinde felaketin yaşandığı illere dağılan ekiplerden birbiri ardına güzel haberler geliyor.

İlk sevinidirici haber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerden geldi. Adıyaman'da bir enkazda çalışma yapan ekipler, küçük bir çocuğu enkaz altında canlı bir şekilde çıkartarak sağlık ekiplerine tesilm etti. İkinci haber ise Adıyaman'da bulunan Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinden geldi. Merkezde bulunan bir enkazda çalışma yapan ekipler, 2'si çocuk 3 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

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Gebze ekibi 2'si çocuk 3 kişiyi enkaz altından çıkardı
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