Hatay Havalimanı yolunda çatlaklar oluştu, pist yarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelip, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremde Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu.
Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, uçuşlara kapatıldı.
İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı.
Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu.
Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, dünden beri uçuşlara kapalı.
İSKENDERUN TERMİNALİ
İskenderun Terminali'nde mola veren otobüste yer alan bir vatandaşın dışarıya çıktığında çektiği video ise 1999 depreminden sonra yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminin korkunç boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.
KORKU DOLU ANLAR
Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı videoda vatandaşların korku içindeki kaçışları kameralara böyle yansıdı. Deprem anında terminalde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı.
DEPREMİN EN KORKUNÇ VİDEOSU
10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık depremlerin şiddetini en açık şekilde gösteren korkunç video sosyal medyada büyük korku yarattı.
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