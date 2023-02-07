Hatay Havalimanı yolunda çatlaklar oluştu, pist yarıldı

İSKENDERUN TERMİNALİ

İskenderun Terminali'nde mola veren otobüste yer alan bir vatandaşın dışarıya çıktığında çektiği video ise 1999 depreminden sonra yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminin korkunç boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.