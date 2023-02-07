Hatay’daki depremde yaralanan vatandaşlar Alanya’ya getirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen 7.7'lik ve 7.6'lık depremin ardından tüm ülkede yardım seferberliği sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay ilindeki deprem bölgesinden yaralılar, diğer çevre il ve ilçelere olduğu gibi ambulanslarla Alanya'daki Eğitim ve Araştırma hastanesine getirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. Ürkmezer, "Depremzede olup da Alanya'mıza gelen ve hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanemize 50'yi aşan sayıda depremzede başvurdu. Özellikle acil bölümünün gereksiz meşgul edilmemesi böyle dönemlerde önemli" diyerek de uyarılarda bulundu.

BAŞHEKİM KARAHAN YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Hatay ilinde depremde yaralanan yaklaşık 50 vatandaşlar Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavileri devam ettiğini belirten Başhekim Doç Dr. Oğuz Karahan, "Yaralı vatandaşlarmızın tedavleri için doktor ve personel arkadaşlarımız tarafından titizlikle tedavileri yapılmaktadır. Hastanemizde herhamgi bir sıkıntımız yoktur" dedi.