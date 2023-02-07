İstanbul’da iki gündür kayıp olarak aranan taksici öldürülmüş olarak bulundu

İstanbul'da taksicilik yapan Osman Karaca, 34 TDB 56 plakalı taksisine iki gün önce Ümraniye Tepeüstü'nden Şile'ye götürmek üzere 3 yabancı uyruklu yolcu aldı. Bağlı bulunduğu durağa ve ailesine Şile'ye götürmek üzere 3 müşteri aldığını söyleyen Karaca'dan ailesi ve taksici arkadaşları bir daha haber alamadı. Ailesinin ulaşamaması üzerine polise haber verilirken taksiciler tarafından aranmaya başlayan Osman Karaca'ya iki gün boyunca ulaşılamadı.

AĞZINI ELLERİNİ BAĞLAYIP KALBİNDEN VURMUŞLAR

Arama çalışmalarını sürdüren taksiciler, Osman Karaca'nın taksisini Şile Ağlayan Kayalar mevkiinde buldu. Taksi içinde yapılan kontrolde Osman Karaca'nın elleri, ayakları ve ağzının bağlı olduğu ve kalbinden vurulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Karaca'nın öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Osman Karaca'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.