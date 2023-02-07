İstanbul Adalet Sarayı’nda kan bağışı yoğunluğu! Deprem bölgesi için seferber oldular

"HERKESİ KAN VERMEYE BEKLİYORUZ"

İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferdi Yazıcı, "Bugün özel bir gün, herkesi kan vermeye bekliyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Şu an ihtiyacı olan depremzedeler için veriyorum" dedi. Adliye çalışanlarından Beyza Gürbüz, "Deprem bölgesindeki ihtiyacı olan herkese gitmesi amacıyla yaptık. Müsait olup da başlayabilecek bütün vatandaşlar başlarsa herkes için çok iyi olur" şeklinde konuştu.