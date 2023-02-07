İstanbul Adalet Sarayı’nda kan bağışı yoğunluğu! Deprem bölgesi için seferber oldular

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7,7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay Başkanı Kınık, Türkiye´ye kan verme çağrısında bulunmuştu. İstanbul Adalet Sarayı'nda kurulan Kızılay'ın kan merkezine yüzlerce kişi deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için akın etti. Adliye personeli, avukatlar ve vatandaşlar beş yüzün üzerinde kan bağışı formu doldurdu.
HEDEF 400 KAN BAĞIŞI
Kızılay ekipleri, saat 17:00'e kadar 400 torba kan hedeflediklerini söyledi. Kan vermek için uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ve personeller adliyenin Sosyal İşler Birimi tarafından başlatılan yardım kampanyasına da getirdikleri kıyafet, battaniye ve hijyen malzemeleri bağışladı.
"HERKESİ KAN VERMEYE BEKLİYORUZ"
İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferdi Yazıcı, "Bugün özel bir gün, herkesi kan vermeye bekliyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Şu an ihtiyacı olan depremzedeler için veriyorum" dedi. Adliye çalışanlarından Beyza Gürbüz, "Deprem bölgesindeki ihtiyacı olan herkese gitmesi amacıyla yaptık. Müsait olup da başlayabilecek bütün vatandaşlar başlarsa herkes için çok iyi olur" şeklinde konuştu.