İstanbul Adalet Sarayı’ndan depremzedeler için yardım kampanyası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7,7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AFAD aracılığıyla iletilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi.
Personeller ve vatandaşlar İstanbul Adalet Sarayı'nın Sosyal İşler Müdürlüğüne depremde mağdur olan vatandaşlarımız için kullanılmamış paketinde battaniye, ısıtıcı, giysi, atkı, bere, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, hijyen malzemeleri ve gıda bağışlarında bulundular.
DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK
Yardımda bulunan memur Hüseyin Çiçek, ''Maalesef memleketimizin başına böyle bir olay geldi. Keşke olmasaydı. Görüyorum ki Türkiye hep beraber, tek olup birlik oluyoruz'' dedi. İki hafta sürmesi planlanan kampanya toplanan ve paketlenen yardım kolileri AFAD aracılığıyla deprem bölgelerine götürülecek.