İstanbul Adalet Sarayı’ndan depremzedeler için yardım kampanyası

DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

Yardımda bulunan memur Hüseyin Çiçek, ''Maalesef memleketimizin başına böyle bir olay geldi. Keşke olmasaydı. Görüyorum ki Türkiye hep beraber, tek olup birlik oluyoruz'' dedi. İki hafta sürmesi planlanan kampanya toplanan ve paketlenen yardım kolileri AFAD aracılığıyla deprem bölgelerine götürülecek.