İşte Türkiye güzelliği! Vatandaşlar deprem için seferberlik ilan etti

Çocuğundan yaşlısına kadar vatandaşlar deprem bölgelerine destek olmak için yardım getirdi. Belediyeler de vatandaşların getirdiği yardımları deprem bölgelerine gönderdi. Birçok ilde vatandaşlar bireysel kampanyalar yaptı. Konya'da bir araya gelen 3 arkadaş sosyal medya üzerinden 120 kişinin katıldığı kampanyayla 4 tır yardım malzemesi topladı.
3 arkadaş, 1 tır un, 1 tır battaniye, 1 tır su, 1 tır çocuk bezi, mama, süt ve temel gıda malzemelerinden oluşan yardımları deprem bölgesine gönderdi. SABAH'a konuşan Tayfun Taşkıran "devletin başlattığı seferberlikte bizde arkadaşlarımızla taşın altına elimizi koyduk. Yardımcı olmak için kampanyayı devam ettiriyoruz" dedi.
Türkiye, 10 ilde büyük yıkıma yol açan 13,5 milyon insanın etkilendiği iki şiddetli depremin ardından bütün kurumlarıyla harekete geçti. Depremin ilk dakikasından itibaren tüm kamu kurumları teyakkuza geçirilerek, AFAD koordinasyonunda hızla deprem bölgelerine kurtarma personeli ve araç sevkiyatları yapıldı. Türk milleti ise depremin ardından kendi seferberliğini ilan etti.
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
AFAD koordinasyonunda bütün illerde yardım toplama merkezleri kuruldu. Öncelikli olarak bölgedeki depremzedelerin ihtiyacı olan acil ihtiyaç listesi yayınlandı. İllerde ve ilçelerde kurulan merkezlere vatandaşlardan battaniye, kışlık kıyafet, gıda kolisi, çocuk bezi, mama, ısıtıcı ve sırt çantası önceliğinde yardım toplandı.
ÇOCUKLAR DA SIRAYA GİRDİ
Türkiye'nin dört bir yanında kurulan yardım toplama merkezlerine vatandaşlar adeta akın etti. Gencinden yaşlısına herkes depremzedelerin yardımı için koştu. Konya'da çocuklar kardeşleri için gerekli ihtiyaç malzemelerini alıp yardım merkezlerine gelerek sıraya girdi. Ağır kış şartlarını göz önünde bulunduran vatandaşlar yüzlerce ısıtıcı, gıda malzemelerini toplama merkezlerine taşıdı.
3 ARKADAŞ 1 MİLYON YARDIM TOPLAYIP, TIRLA GÖNDERDİ
Depremin ardından vatandaşlar kendileri de bireysel kampanyalar yaptı. Konya'da bir araya gelen Ali Öztaş, Tayfun Taşkıran ve Hamza Aras sosyal medyadan yaptıkları çağrıyla deprem bölgesi için yardım topladı. 120 kişinin katılım sağladığı kampanyayla 1 milyon toplayan 3 arkadaş, 1 tır un, 1 tır battaniye, 1 tır su, 1 tır çocuk bezi, mama, süt ve temel gıda malzemelerini deprem bölgesini gönderdi. SABAH'a konuşan Tayfun Taşkıran, "Devlet seferber halinde. Bizde taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Depremdeki vatandaşlara yardımcı olmak için 3 arkadaş yardım toplayıp bölgeye göndermeyi kararlaştırdık. Kampanyaya bütün arkadaşlarımız destek verdi. Tırları yola çıkardık." dedi.SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama! İşte, deprem bölgesinden son durum