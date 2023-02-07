İşte Türkiye güzelliği! Vatandaşlar deprem için seferberlik ilan etti

3 ARKADAŞ 1 MİLYON YARDIM TOPLAYIP, TIRLA GÖNDERDİ

Depremin ardından vatandaşlar kendileri de bireysel kampanyalar yaptı. Konya'da bir araya gelen Ali Öztaş, Tayfun Taşkıran ve Hamza Aras sosyal medyadan yaptıkları çağrıyla deprem bölgesi için yardım topladı. 120 kişinin katılım sağladığı kampanyayla 1 milyon toplayan 3 arkadaş, 1 tır un, 1 tır battaniye, 1 tır su, 1 tır çocuk bezi, mama, süt ve temel gıda malzemelerini deprem bölgesini gönderdi. SABAH'a konuşan Tayfun Taşkıran, "Devlet seferber halinde. Bizde taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Depremdeki vatandaşlara yardımcı olmak için 3 arkadaş yardım toplayıp bölgeye göndermeyi kararlaştırdık. Kampanyaya bütün arkadaşlarımız destek verdi. Tırları yola çıkardık." dedi.

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