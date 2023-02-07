Kağıthane Belediyesi deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderdi

Kâğıthane Belediyesi deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına başlattığı seferberliğe şu ana kadar bin 500'ü aşkın hayırsever vatandaştan destek geldi. Toplanan yardımlar arasında battaniye, gıda kolisi, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi, bebek maması, hijyen seti, kışlık ayakkabı, iç çamaşırı, el feneri, çorap, başörtüsü, nevresim, powerbank, şarj kablosu, oyuncak, yastık ve yorgan bulunuyor. Toplanan 41 bini aşkın ürün 10 tır aracılığıyla afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kâğıthane Belediyesi olarak 6 jcb iş makinesi, 3 binek araç, 1 ekskavatör, 1 kırkayak tır, 1 otobüs, 2 su tankeri, iş makineleri nakil araçları ile; 10 ton gıda kolisi, 5 binin üzerinde battaniye ve 60 kişilik AFAD ekibiyle afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.