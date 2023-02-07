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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:44

Kahramanmaraş'ta 5 kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 - 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgeye giden Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, bir apartmanın enkazından 5 kişiyi sağ çıkardı.

AA
Kahramanmaraş’ta 5 kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Karabük'ten afet bölgesine gönderilen ekiplerin enkaz altında sürdürülen çalışmalardan güzel haberler çıktığı belirtildi.

5 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yıkılan Kırçiçeği Apartmanı'nın enkazında çalışan ekiplerin, 5 kişiyi saatler sonra sağ olarak kurtardığı bildirildi.

Açıklamada, "Lütfullah Şenel ile hamile eşi Ayşenur Şenel, 13-14 yaşlarında bir çocuğumuz, Fahriye Saygılı ve Şevval isminde 7 yaşındaki kızımızı enkaz altından sağ olarak kurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızı sağlık ekiplerine teslim etti." denildi.

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Kahramanmaraş'ta 5 kişi enkazdan sağ kurtarıldı
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