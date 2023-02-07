Kahramanmaraş’ta 5 kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Karabük'ten afet bölgesine gönderilen ekiplerin enkaz altında sürdürülen çalışmalardan güzel haberler çıktığı belirtildi.

5 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yıkılan Kırçiçeği Apartmanı'nın enkazında çalışan ekiplerin, 5 kişiyi saatler sonra sağ olarak kurtardığı bildirildi.

Açıklamada, "Lütfullah Şenel ile hamile eşi Ayşenur Şenel, 13-14 yaşlarında bir çocuğumuz, Fahriye Saygılı ve Şevval isminde 7 yaşındaki kızımızı enkaz altından sağ olarak kurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızı sağlık ekiplerine teslim etti." denildi.