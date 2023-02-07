Kahramanmaraş’taki depremde yaralanan 53 kişi, İstanbul’daki hastanelere sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan 53 yaralı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirildi.

53 YARALI İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 11, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 10, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine 8, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6, Özel Acıbadem Maslak Hastanesine 5, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine 4 depremzedenin getirildiği öğrenildi.