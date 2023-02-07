Kan yarışı

Türk Kızılay, deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti. Bu çağrı sonrası Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar kan vermeye koştu. İstanbul'da başta Şişli ve Küçükçekmece olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde bulunan AVM'lerde ve kan verme merkezlerine koşan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Trabzon'da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisindeki Kızılay kan alma aracına gelerek kan bağışında bulundu. Marmaris, Menteşe, Fethiye, Bodrum ve Milas'ta oluşturulan kan merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Kocaeli'nde, Rize'de Erzincan'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kan verme merkezlerine koştu.Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Yurt genelinde bağışlanan kan 10 bin üniteyi (30 bin kan bileşeni) aştı. Günlük işlem limitimiz 20 bin ünitedir (60 bin kan bileşeni). Yarın ve ertesi günlerde de bağışa devam etmeliyiz" dedi.