KKTC Türkiye’ye 200 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Komiteden yapılan açıklamaya göre, KKTC'den kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlikler ve siviller tarafından hazırlanan, gıda, kıyafet, koruma ve ısınma malzemesi, hijyen malzemeleri ve çadırlardan oluşan insani yardımlar, deniz ve hava yolu ile Kahramanmaraş ve depremden etkilenen illere ulaştırıldı.

Komite, askeri birlikler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına ve diğer kuruluşlara bağlı 200 kişilik arama kurtarma ekibinin de Türkiye'deki çeşitli illerde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

KKTC'de dün kurulan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki komite, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililerin katılımı ile çalışmalarını sürdürüyor.