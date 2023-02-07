Mehmetçik, enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak için canla başla mücadele etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız, pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti" ifadelerine yer verildi.
Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti.#MSB #Deprem pic.twitter.com/swiChqsFwq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
MSB'den yapılan başka bir açıklamada ise "Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.
Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor. #MSB #Deprem pic.twitter.com/Wbl4yZbljB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023