Mucize bebek Süleyman kayboldu! Enkazdan çıkartılan Süleyman bebek kayboldu

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarıldı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.