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Giriş Tarihi: 7.2.2023 15:19

Mucize bebek Süleyman kayboldu! Enkazdan çıkartılan Süleyman bebek kayboldu

Hatay’da depremde yıkılan Oval Apartmanı’nın enkazından çıkartılan 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan, hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi. Ailesi o andan sonra Süleyman bebeğe bir daha ulaşamadı. Avukat baba Tuncay Alpaslan, “Süleyman’ı enkaz altından dün saat 11.00’de sivil asker çıkardı. Sivil bir araca teslim ettik. Ancak nerede olduğunu bilmiyoruz. Hastanelere aradık ulaşamadık" dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mucize bebek Süleyman kayboldu! Enkazdan çıkartılan Süleyman bebek kayboldu

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarıldı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.

Ancak baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, "Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık.

Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.

Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım. Bebeğimizi görenler 05326577625 ve 05336523777 telefon numaralarından bize ulaşabilir" dedi.

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Mucize bebek Süleyman kayboldu! Enkazdan çıkartılan Süleyman bebek kayboldu
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