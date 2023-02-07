Mucize bebek Süleyman kayboldu! Enkazdan çıkartılan Süleyman bebek kayboldu

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.
Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarıldı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.
Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.
Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım. Bebeğimizi görenler 05326577625 ve 05336523777 telefon numaralarından bize ulaşabilir" dedi.SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Gözyaşları sel olup aktı!