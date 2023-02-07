Şanlıurfa’da 8 bin personel ile sabaha kadar arama ve kurtarma çalışmaları devam etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremin çok şiddetli hissedildiği Şanlıurfa'da evleri hasar gören ve evlerine giremeyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri açıldı. Evlerine giremeyen vatandaşlar için fuar merkezi, trafik eğitim merkezi, tenis dünyası başta olmak üzere bütün tesisler halka açıldı.

Şanlıurfa'da 8 bin personel arama ve kurtarma çalışmaları devam etti. Belediye vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Dün gece Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'ya gelerek yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmalarını izleyen bakana Şanlıurfa valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmekler anında büfelere yetiştirilerek vatandaşların ekmek ihtiyaçları giderildi. Çorba evlerinde hazırlanan çorbalar görevliler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Deprem nedeniyle şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlar şehir içi otobüslerden ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşları uyararak vatandaşların toplanma alanlarında beklemelerini istedi. Büyükşehir Belediyesine ait tesislerin halkın hizmetinde olduğunu anlatan Başkan Beyazgül, ''Ana arterlerde kurtarma ekiplerine, kolluk kuvvetlerine ve ambulanslara yolların açık olması gerekiyor. Zorunlu olmadığı sürece vatandaşlarımız araçlarıyla yola çıkmasınlar. AFAD koordinasyonun da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyemize ait tüm tesislerimiz açık ve vatandaşlarımız belirlenen alanlarda bekleyebilirler. Vatandaşlarımız için çorba evlerini açtık ve çorba dağıtımına başladık. Deprem nedeniyle belediyemize ait otobüsleri ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların vereceği bilgileri dikkate almalarını istiyoruz'' diye konuştu.

Enkaz altından 22 saat sonra mucize kurtuluş

Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Caddesi'ndeki çöken apartmanın altından Suriye uyruklu Meysem Lokman'a, 22 saat sonra ulaştı. Arama kurtarma çalışmasında enkazdan yaralı olarak çıkarılan Meysem Lokman, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da sabaha kadar çadır kurma işlemleri sürdü

Depremler sonrası ekipler tarafından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, kentin başta Şanlıurfa Müzesi olmak üzere birçok noktasında oluşturulan noktalarda Mehmetçik çadır kurmaya başladı. Kurulan çadırlara vatandaşların tahliyesi sağlanırken, arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.