Seferberlik ruhu

Aramakurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için ek uçak seferleri de başlatıldı. Mağdur vatandaşlar için gıda, giyim yardımı için tek yürek olundu. Birçok bölgeden yüzlerce yardım ekibi deprem bölgesine gönderildi. İstanbul'dan 7 uçakla aralarında gönüllü doktorların da bulunduğu 1093 personel bölgeye gitti.17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü olan ve afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediyeler arasında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye gitti. Ekibe, bir günde 30 bin kişilik çorba, 10 bin kişilik 3 çeşit yemek ve günde 12 bin ekmek üretebilen mobil afet TIR'ları da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ilde fırınlarda ekmeklerin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir AFAD ekiplerimiz ve sivil gönüllülerimiz karadan ve havadan bölgeye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun güzel ülkem" açıklaması yaptı. Trabzon'dan AFAD, itfaiye ve gönüllülerden oluşan 120 personel, 26 araç ile sabahın erken saatlerinde deprem bölgelerine gönderildi. Rize'den 28 personel, 5 arama kurtarma aracı, 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Arama Kurtarma Timi, bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gönderildi. Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek, kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı. Tokat'tan, 52 arama kurtarma görevlisi ve gönüllü bölgeye sevk edildi. Battaniye, uyku seti, çocuk bezi, su, kışlık kıyafet ve bot desteği sağlanması için yardım kampanyası başlatıldı.Tunceli'den Adıyaman'a AFAD, JÖAK, sağlık ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik yardım ekibi gönderildi. Antalya'dan deprem bölgesine 452 personel sevk edildi. Van'da 90 AFAD personeli deprem bölgesine gönderildi. Giresun'dan 53 personel ve gönüllü bölgeye gitti. Iğdır'dan itfaiye ekiplerinden oluşan ilk etapta 10 araç 50 personel gönderildi. Uşak'tan 43 personelin ve 7 araç ivedilikle yola çıkarıldığı açıklandı. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten ekipler deprem bölgesine hareket etti. Siirt'ten 45 kişilik ekip yola çıktı. Erzurum'dan 12 kişilik ekip, bölgeye gönderildi. Kars ve Ağrı'dan ekipler deprem bölgesine gitti.