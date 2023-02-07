Son dakika: AFAD ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesi yayınladı

Son dakika haberine göre; Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tek yürek oldu. 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle can kayıpları yaşanırken depremden etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı.
60 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR
Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 60 bin 218 personelin görev yapıyor.
BAĞIŞLAR İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?
AFAD'ın yaptığı açıklamada "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." denildi.
Ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler şöyle: