Son dakika: Bahçeli’den Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ YENİ DÜNYANIN AKIŞ VE İLERLEYİŞİNİ LEHİMİZE ÇEVİRECEKTİR"

Partimizin kuruluşuyla milliyetçilik, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşmiştir. Önündeki tüm engellere rağmen milliyetçilik, vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir müessese olarak MHP millette sağlam bir yer edinmiştir. Partimiz tüm imkanlarla tüm yurtta teşkilatlanmış, geniş ve güçlü yapısını, karar mekanizmalarını temin etmiştir. MHP yalnızca Türkiye'yi değil, soydaşlarımızı, mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayış olmayı başarmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi yeni dünyanın akış ve ilerleyişini lehimize çevirecektir. "