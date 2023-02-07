Son dakika: Bakan Soylu deprem bölgesinde yağma iddiasına yanıt: Birkaç münferit olay dışında gerçeği yansıtmıyor.

Kahramanmaraş'ta da 941 bina yıkıldı, biraz daha fazla bina olduğunu düşünüyoruz. 600 hemşehrimizi defnettik.

Bu esnada özellikle Kahramanmaraş'ta yabancı ve yerli 2 bin profesyonel arama ve kurtarma birimi burada görev yapıyor. Dulkadiroğlu, Afşin, Pazarcık, Elbistan, Göksun, Nurhak olmak üzere her yere ulaşmaya çalışıyoruz. İkinci bir depremle de uğraşmaya başladık. Olumsuz hava şartları da var.

Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik. Burada jandarmamız, polisimiz ve TSK'daki Mehmetçiklerimiz el birliğiyle bir vatandaşımız için, iki arama kurtarmaya destek olmak için burada görev yapıyor. 18 bin jandarma, 10 bin polis sevk edildi. 10 bin jandarma daha bölgeye gelecek. TSK da sevkini devam ettirmektedir.