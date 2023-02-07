SON DAKİKA DEPREM: Jeofizik Uzmanı Martin Mai ’eşi benzeri yok’ diyerek açıkladı: Çok sıra dışı bir durum

Son dakika haberine göre; Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra, başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana'da etkili oldu. Depremde 3 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

Yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Paul Martin Mai: Kahramanmaraş'taki ikinci deprem sıradışı! | Video

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ VARDI"

Türkiye'de son yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen deprem, yabancı uzmanlar tarafından da yakından takip ediliyor. CNN Türk ekranlarında Kahramanmaraş depremine ilişkin yorumlarını aktaran Jeofizik Uzmanı Martin Mai, "Doğu Anadolu Fay Hatları içerisinde büyük bir deprem beklentisi vardı. Bu iki büyük deprem artçılara yol açtı ve bunlar da hasar verebilir." şeklinde konuştu.