SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 38 bin 489 personel deprem bölgesinde

Son dakika haberi... Kahramanmarşa'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem çevre 10 ilde de hissedilmiş ve büyük hasara neden olmuştu. Devlet depremin olduğu andan itibaren bütün birimleriyle deprem bölgesine hareket etti. İçişleri Bakanlığı şu ana kadar 38 bin 489 personelin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 06.02.2023 tarihi 04.17'de 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerine sadece İçişleri Bakanlığınca 1536 AFAD, 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17.000 Jandarma Personeli, 527 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7510 Gönüllü, 5219 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 38 bin 487 personel görevlendirilmiştir. Bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir.
Deprem bölgesindeki illerde yürütülen çalışmalara destek olunması için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirilmesi yapılmıştır.
Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 11 Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı gönderilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 2 mobil mutfak tırı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 mobil mutfak tırı ve 1 mobil fırın bölgeye sevk edilmiştir.