SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 38 bin 489 personel deprem bölgesinde

Son dakika haberi... Kahramanmarşa'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem çevre 10 ilde de hissedilmiş ve büyük hasara neden olmuştu. Devlet depremin olduğu andan itibaren bütün birimleriyle deprem bölgesine hareket etti. İçişleri Bakanlığı şu ana kadar 38 bin 489 personelin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.