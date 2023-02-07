Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale edildi
Giriş Tarihi: 7.2.2023 19:57 Son Güncelleme: 8.2.2023 01:19

Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangına Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçak ile müdahale edildiğini bildirdi.

AA
Son dakika: İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale edildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale edildi
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