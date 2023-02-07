Son dakika: İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale edildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.