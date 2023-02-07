İstanbul’da kamu personeli yarın idari izinli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli Hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan, engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği basın açıklaması: "Meteoroloji Bölge müdürlüğümüzden bugün saat 20.00'de alınan son verilerine göre yarın İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtilmiştir.



Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personellerimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."